До моргу окупованого Мелітополя завезли повну фуру ліквідованих російських військових

https://racurs.ua/ua/n178673-do-morgu-okupovanogo-melitopolya-zavezly-furu-likvidovanyh-horoshyh-rosiyan.html

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До моргу окупованого Мелітополя завезли повну фуру ліквідованих «хороших росіян».

Про це повідомив у своїх соцмережах мер міста Іван Федоров.

Подекуди розірвані тіла розвантажили насипом, зайнявши весь морг. Мелітопольські лікарні так само переповнені пораненими окупантами, яких завезли з Василівки та інших населених пунктів на півночі від Мелітополя, — написав Федоров.

Він також саркастично додав, що «з кожним днем середня тривалість життя рашистів буквально тане на очах».

Раніше Федоров розповідав про лінії оборони навколо Мелітополя, які зводять рашисти.

Раніше орки окопувались з трьох сторін — Херсонщини, Донеччини і Запоріжжя, де на них тиснуть наші мужні військові. То тепер загарбники будують укріплення і на півдні від Мелітополя в сторону Криму. За 40 км від міста між селами Вовчанське і Червоне розставили бетонні конуси, а в районі Каховського каналу риють окопи, — повідомив мер Мелітополя.

Він вважає, окупанти розуміють, що невдовзі їм доведеться відступати з Мелітополя, проте «не розуміють, що їхні окопи допоможуть їм хіба що зекономити на чорних пакетах».