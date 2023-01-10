Более 450 детей стали жертвами российского вторжения в Украину

https://racurs.ua/n178694-453-rebenka-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.html

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В Україні вже 453 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення.

Ще щонайменше 879 дітей було поранено. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 429;

Харківській області — 269;

Київській області — 117;

Херсонській області — 83;

Миколаївській області — 82;

Запорізькій області — 81;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 65;

Дніпропетровській області — 40.

Зокрема, зафіксовано такі випадки:

9 січня внаслідок ракетного обстрілу ворогом селища Шевченкове Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка;

9 січня через ракетний обстріл окупантами міста Очакова Миколаївської області поранено дворічного хлопчика.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.