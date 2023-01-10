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Более 450 детей стали жертвами российского вторжения в Украину

453 ребенка стали жертвами полномасштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

10 янв 2023, 09:58
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В Україні вже 453 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення.





Ще щонайменше 879 дітей було поранено. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 429;
  • Харківській області — 269;
  • Київській області — 117;
  • Херсонській області — 83;
  • Миколаївській області — 82;
  • Запорізькій області — 81;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 65;
  • Дніпропетровській області — 40.

Зокрема, зафіксовано такі випадки:

  • 9 січня внаслідок ракетного обстрілу ворогом селища Шевченкове Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка;
  • 9 січня через ракетний обстріл окупантами міста Очакова Миколаївської області поранено дворічного хлопчика.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.

Источник: Ракурс


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