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Более 450 детей стали жертвами российского вторжения в Украину
453 ребенка стали жертвами полномасштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178694-453-rebenka-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 453 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення.
Ще щонайменше 879 дітей було поранено. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 429;
- Харківській області — 269;
- Київській області — 117;
- Херсонській області — 83;
- Миколаївській області — 82;
- Запорізькій області — 81;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 65;
- Дніпропетровській області — 40.
Зокрема, зафіксовано такі випадки:
- 9 січня внаслідок ракетного обстрілу ворогом селища Шевченкове Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка;
- 9 січня через ракетний обстріл окупантами міста Очакова Миколаївської області поранено дворічного хлопчика.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновано повністю.
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