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Ракурс
В Мариуполе началась глобальная принудительная паспортизация, фото: «Инцидент Барнаул»

Принудительную паспортизацию начали оккупанты в Мариуполе

10 янв 2023, 10:38
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Російські загарбники розпочали глобальну примусову паспортизацію в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.





Про це сьогодні, 10 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти запроваджують такі обмеження в Маріуполі:

  • з 1 січня 2023 року обов’язковим стає отримання російських паспортів всім вчителям, медикам, поліціантам та працівникам державної влади;
  • з 1 березня неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю на території Маріуполя без російського паспорта.

Також, всі мраzота від юриспруденції, судді, адвокати, юристи (вся ланка) повинні пройти акредитацію «днр» (зауважу, що не рф) до першого березня. При цьому такого «закону» немає, але усно про це попереджено, — зазначає Андрющенко.

Источник: Ракурс


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