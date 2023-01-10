Принудительную паспортизацию начали оккупанты в Мариуполе

В Мариуполе началась глобальная принудительная паспортизация, фото: «Инцидент Барнаул»

https://racurs.ua/n178695-prinuditelnuu-pasportizaciu-nachali-okkupanty-v-mariupole.html

Ракурс

Російські загарбники розпочали глобальну примусову паспортизацію в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області.

Про це сьогодні, 10 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти запроваджують такі обмеження в Маріуполі:

з 1 січня 2023 року обов’язковим стає отримання російських паспортів всім вчителям, медикам, поліціантам та працівникам державної влади;

з 1 березня неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю на території Маріуполя без російського паспорта.