Лимиты потребления электричества превышены, применяются аварийные отключения — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n178696-limity-potrebleniya-elektrichestva-prevysheny-primenyautsya-avariynye-otklucheniya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 10 січня, спостерігається дефіцит потужності, в результаті чого застосовуються аварійні відключення.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що дефіцит енергії утворився через зростання споживання, спричиненого такими факторами:
- низькою температурою, посиленою сильним вітром у більшості регіонів;
- зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня.
Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби — з 00.00 до 24.00.
На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення, — зазначають в «Укренерго».
Також відключення можуть відбуватися з таких причин:
- в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи;
- у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.
Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії, — наголошують в «Укренерго».
За таких умов у компанії закликають українців розумно споживати електроенергію, а енергоємні прилади використовувати почергово.
Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень, — додають в «Укренерго».