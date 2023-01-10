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В Украине дефицит электроэнергии, инфографика: «Укрэнерго»

Лимиты потребления электричества превышены, применяются аварийные отключения — Укрэнерго

10 янв 2023, 11:13
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В Україні станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 10 січня, спостерігається дефіцит потужності, в результаті чого застосовуються аварійні відключення.





Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що дефіцит енергії утворився через зростання споживання, спричиненого такими факторами:

  • низькою температурою, посиленою сильним вітром у більшості регіонів;
  • зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби — з 00.00 до 24.00.

На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення, — зазначають в «Укренерго».

Також відключення можуть відбуватися з таких причин:

  • в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи;
  • у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії, — наголошують в «Укренерго».

За таких умов у компанії закликають українців розумно споживати електроенергію, а енергоємні прилади використовувати почергово.

Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень, — додають в «Укренерго».

Источник: Ракурс


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