В Україні дефіцит електроенергії, інфографіка: «Укренерго»

https://racurs.ua/ua/n178696-limity-spojyvannya-elektryky-perevyscheni-zastosovuutsya-avariyni-vidkluchennya-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 10 січня, спостерігається дефіцит потужності, в результаті чого застосовуються аварійні відключення.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що дефіцит енергії утворився через зростання споживання, спричиненого такими факторами:

низькою температурою, посиленою сильним вітром у більшості регіонів;

зросло споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня.

Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби — з 00.00 до 24.00.

На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення, — зазначають в «Укренерго».

Також відключення можуть відбуватися з таких причин:

в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи;

у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії, — наголошують в «Укренерго».

За таких умов у компанії закликають українців розумно споживати електроенергію, а енергоємні прилади використовувати почергово.