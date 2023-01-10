Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение тылового пункта россиян, скриншот видео

Морпехи уничтожили тыловой пункт рашистов на Донетчине (ВИДЕО)

10 янв 2023, 12:16
999

Українські морські піхотинці знищили тиловий пункт окупантів на Донеччині.





Відповідне відео сьогодні, 10 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Аеророзвідка виявила сховище, де терористи-загарбники зберігають матеріально-технічні засоби. Точним влучанням з «Рапіри» протитанкісти уразили визначену ціль, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як українські військові здійснюють постріл з гармати, після чого відбувається враження позиції окупантів.

Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров