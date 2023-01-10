Знищення тилового пункту росіян, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n178698-morpihy-znyschyly-tylovyy-punkt-rashystiv-na-donechchyni-video.html

Ракурс

Українські морські піхотинці знищили тиловий пункт окупантів на Донеччині.

Відповідне відео сьогодні, 10 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Аеророзвідка виявила сховище, де терористи-загарбники зберігають матеріально-технічні засоби. Точним влучанням з «Рапіри» протитанкісти уразили визначену ціль, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як українські військові здійснюють постріл з гармати, після чого відбувається враження позиції окупантів.

Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.