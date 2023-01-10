Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення тилового пункту росіян, скріншот відео

Морпіхи знищили тиловий пункт рашистів на Донеччині (ВІДЕО)

10 січ 2023, 12:16
999

Українські морські піхотинці знищили тиловий пункт окупантів на Донеччині.





Відповідне відео сьогодні, 10 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Аеророзвідка виявила сховище, де терористи-загарбники зберігають матеріально-технічні засоби. Точним влучанням з «Рапіри» протитанкісти уразили визначену ціль, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити, як українські військові здійснюють постріл з гармати, після чого відбувається враження позиції окупантів.

Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів