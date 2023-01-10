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В суд направлен обвинительный приговор в отношении митрополита одной из епархий Винницкой области, фото: СБУ
Митрополит Винницкой епархии УПЦ МП предстанет перед судом — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/n178700-mitropolit-vinnickoy-eparhii-upc-mp-predstanet-pered-sudom-sbu-foto.htmlРакурс
До суду направлено обвинувальний акт стосовно очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.
Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-центр СБУ.
За інформацією слідства, митрополит вчиняв такі дії:
- поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України;
- на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.
Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили:
- комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
- прокремлівські агітки та літературу.
Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа, — наголошують у СБУ.
Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
Зазначається, що митрополиту загрожує реальний термін покарання — до восьми років позбавлення волі.
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