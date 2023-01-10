Ракурсhttps://racurs.ua/
До суду направлено обвинувальний вирок стосовно митрополита однієї з єпархій Вінниччини, фото: СБУ
Митрополит Вінницької єпархії УПЦ МП постане перед судом — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n178700-mytropolyt-vinnyckoyi-ieparhiyi-upc-mp-postane-pered-sudom-sbu-foto.htmlРакурс
До суду направлено обвинувальний акт стосовно очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.
Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-центр СБУ.
За інформацією слідства, митрополит вчиняв такі дії:
- поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України;
- на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.
Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили:
- комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
- прокремлівські агітки та літературу.
Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа, — наголошують у СБУ.
Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу:
- ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
- ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
Зазначається, що митрополиту загрожує реальний термін покарання — до восьми років позбавлення волі.
Читайте також
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...