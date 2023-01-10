До суду направлено обвинувальний вирок стосовно митрополита однієї з єпархій Вінниччини, фото: СБУ

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До суду направлено обвинувальний акт стосовно очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією слідства, митрополит вчиняв такі дії:

поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України;

на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;

прокремлівські агітки та літературу.

Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа, — наголошують у СБУ.

Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Зазначається, що митрополиту загрожує реальний термін покарання — до восьми років позбавлення волі.