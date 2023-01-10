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До суду направлено обвинувальний вирок стосовно митрополита однієї з єпархій Вінниччини, фото: СБУ

Митрополит Вінницької єпархії УПЦ МП постане перед судом — СБУ (ФОТО)

10 січ 2023, 13:20
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До суду направлено обвинувальний акт стосовно очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України.





Про це сьогодні, 10 січня, повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією слідства, митрополит вчиняв такі дії:

  • поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України;
  • на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Під час обшуків за місцем його проживання та у релігійних спорудах правоохоронці виявили:

  • комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
  • прокремлівські агітки та літературу.

Ініційована СБУ експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа, — наголошують у СБУ.

Дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Зазначається, що митрополиту загрожує реальний термін покарання — до восьми років позбавлення волі.

До суду направлено обвинувальний вирок стосовно митрополита однієї з єпархій Вінниччини, фото: СБУ

Джерело: Ракурс


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