рф начала перебрасывать часть войск из беларуси. Фото: Анадолу

https://racurs.ua/n178713-rossiya-nachala-perebrasyvat-chast-voysk-iz-belarusi-na-vostok-ukrainy-gpsu.html

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Спільні військові навчання росії та білорусі тривають на білоруській території.

Однак країна-агресор вже перекидає частину окупаційних підрозділів з білорусі на схід України. Поруч українського кордону зараз не відмічається якесь переміщення техніки або особового складу чи то підрозділів росії, чи то підрозділів білорусі. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко 10 січня заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, на білорусько-українському кордоні продовжується нагнітання, бо рф та білорусь постійно проводять свої спільні навчання між військовими підрозділами. Крім того, до білорусі з рф прибувають нові підрозділи, а агресор ще анонсує й навчання авіаційної компоненти.

Водночас ті сили рф, які знаходилися до цього на території білорусі й проходили підготовку, їх потихеньку росія перекидає на схід нашої країни, щоб посилити своє угрупування, — сказав Демченко.

Нагадаємо, армія росії продовжує активно перемішувати військову техніку та особовий склад на територію підконтрольної білорусі. Лише за одну добу окупанти перекинули 57 вагонів з технікою рф.

Крім того, у мінську заявили, що з 16 січня по 1 лютого триватимуть спільні льотно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами збройних сил білорусі та росії.