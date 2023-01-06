За день до білорусі прибуло понад 57 вагонів з технікою рф (КАРТА)

За день до білорусі прибули 57 вагонів з російською технікою

https://racurs.ua/ua/n178585-za-den-do-bilorusi-prybuly-ponad-57-vagoniv-z-rosiyskou-tehnikou-karta.html

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Армія росії продовжує активно перемішувати військову техніку та особовий склад на територію підконтрольної білорусі. Як повідомляє «Беларускі Гаюн» з посиланням на «Сообщество железнодорожников Беларуси» 6 січня на залізничну станцію Полонка у Брестську область прибув ешелон, у складі близько 30 вагонів-платформ з колісною технікою, чотири криті вагони і два пасажирські вагони з особовим складом. Серед техніки помічені: «Урали», КамАЗи, БТРи, бензовози.

Цей ешелон виїхав ще 3 січня о 14.50 із залізничної станції у Воронезькій облісті росії.

У місті Богучар Воронезькій області дислокуються 262-га база зберігання та ремонту військової техніки (танкова), а також перша окрема танкова бригада. «Беларускі Гаюн» припускає, що росія перекидає частину своїх підрозділів від кордону з Україною в білорусь або ж перекидає інші підрозділи збройних сил рф на територію білорусі.

Окрім цього, вранці 6 січня на залізничну станцію Слонім (Гродненська область білорусі) прибув ще один ешелон з технікою армії рф, у складі якої було приблизно 27 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.

Також було помічено й третій ешелон — він прибув до Барановичів. У ньому налічувалося 43 одиниці КамАЗів і «Уралів», БАЗ-6306, п’ять бензовозів, дві зенітні установки ЗУ-23−2, польові кухні та бочки для води. На багатьох вантажівках були розпізнавальний символ «Z».