Тренировки бойцов ВСУ на системах Patriot анонсировали в США

Тренировка бойцов ВСУ на системах Patriot. Фото: armyinform.com.ua

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Ракурс

Українські військові почнуть навчання на американських зенітно-ракетних комплексах Patriot вже наступного тижня.

Ці системи протиповітряної оборони бійці ЗСУ вивчатимуть на території Сполучених Штатів Америки. Раніше у Пентагоні припускали, що тренування можуть відбуватися як у США, так і за кордоном. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників.

Журналістам розповіли, що навчальна програма буде проходити на базі «Форт-Сілл» у штаті Оклахома. Там американські військові самі навчаються експлуатувати та обслуговувати передові системи ППО. «Форт Сілл» — один із чотирьох базових навчальних центрів Сухопутних військ США і домом для польової артилерійської школи, яка готує військовослужбовців вже понад 100 років.

Заступник помічника міністра оборони США у справах рф, України та Євразії Лора Купер припустила, що навчання українських військових за складною системою займе кілька місяців. Конкретні терміни завершення навчання вона прогнозувати не взялася.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що звичайна програма навчання поводження з Patriot триває не менш як рік. Однак дипломат зазначив, що українські військові проходитимуть навчання швидше звичайного «без шкоди для якості використання цієї зброї на полі бою».

Джерело: CNN