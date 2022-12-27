Кулеба повідомив орієнтовний строк розгортання системи Patriot в Україні

https://racurs.ua/ua/n178224-kuleba-povidomyv-oriientovnyy-strok-rozgortannya-systemy-patriot-v-ukrayini.html

Ракурс

Уряд США розробив спеціальну програму пришвидшеного навчання українських військових, щоб розгорнути першу батарею Patriot в Україні менш ніж за шість місяців.

За словами очільника МЗС Кулеби, звичайна програма навчання поводження з Patriot триває не менш як рік.

Кулеба в інтерв’ю Associated Press сказав, що українські війська проходитимуть навчання швидше звичайного «без шкоди для якості використання цієї зброї на полі бою».

Хоча Кулеба не назвав конкретних термінів, він сказав лише, що це буде «набагато менше півроку» тоді як зазвичай навчання займає до року.

Міністр додав, що навчання українських військових з експлуатації американського ЗРК Patriot проходитиме «за межами» України.

Також Кулеба сказав, що «абсолютно задоволений» результатами візиту президента Володимира Зеленського до США минулого тижня.

Цей візит став його першою закордонною поїздкою за час повномасштабного російського вторгнення 24 лютого цього року.

Раніше стало відомо, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових експлуатації системи протиповітряної оборони Patriot на військовій базі в Сполучених Штатах, а не в Європі.

Такі повідомлення, з’явилися наступного дня після оголошення про надання батареї комплексу протиповітряної оборони Patriot Україні для захисту від російських ракетних обстрілів та авіаударів.