490 россиян, 15 танков и ББМ уничтожили ВСУ за сутки - Генштаб

https://racurs.ua/n178727-490-rossiyan-15-tankov-i-bbm-unichtojili-vsu-za-sutki-genshtab.html

Ракурс

Втрати росії з початку повномасштабної війни проти України орієнтовно склали 112 тис. 960 окупантів. Про це вранці 11 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року по 11 січня орієнтовно склали: