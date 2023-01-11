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490 россиян, 15 танков и ББМ уничтожили ВСУ за сутки - Генштаб

490 россиян, 15 танков и ББМ уничтожили ВСУ за сутки — Генштаб

11 янв 2023, 08:44
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Втрати росії з початку повномасштабної війни проти України орієнтовно склали 112 тис. 960 окупантів. Про це вранці 11 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.





Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року по 11 січня орієнтовно склали:

  • 490 окупантів ліквідовано впродовж останньої доби;

  • 3 тис. 94 (+10 од. за добу);

  • 6 тис. 159 бойових броньованих машин (+5 од.);

  • 2 тис. 78 артилерійських систем (+5 од.);

  • 437 РСЗВ (+3 од.);

  • 1 тис. 862 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+2 од.);

  • 4 тис. 826 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+9 од.);

  • 184 одиниці спеціальної техніки (+1 од.).

Источник: Ракурс


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