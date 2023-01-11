490 росіян, 15 танків і ББМ знищили ЗСУ за добу — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n178727-490-rosiyan-15-tankiv-i-bbm-znyschyly-zsu-za-dobu-genshtab.html

Ракурс

Втрати росії з початку повномасштабної війни проти України орієнтовно склали 112 тис. 960 окупантів. Про це вранці 11 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року по 11 січня орієнтовно склали: