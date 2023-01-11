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490 росіян, 15 танків і ББМ знищили ЗСУ за добу — Генштаб
490 росіян, 15 танків і ББМ знищили ЗСУ за добу — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n178727-490-rosiyan-15-tankiv-i-bbm-znyschyly-zsu-za-dobu-genshtab.htmlРакурс
Втрати росії з початку повномасштабної війни проти України орієнтовно склали 112 тис. 960 окупантів. Про це вранці 11 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року по 11 січня орієнтовно склали:
490 окупантів ліквідовано впродовж останньої доби;
3 тис. 94 (+10 од. за добу);
6 тис. 159 бойових броньованих машин (+5 од.);
2 тис. 78 артилерійських систем (+5 од.);
437 РСЗВ (+3 од.);
1 тис. 862 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+2 од.);
4 тис. 826 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+9 од.);
184 одиниці спеціальної техніки (+1 од.).
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