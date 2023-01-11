Армия кадырова жалуется на обстрелы и отвратительное положение на фронте

https://racurs.ua/n178734-armiya-kadyrova-jaluetsya-na-obstrely-i-otvratitelnoe-polojenie-na-fronte-video.html

Ракурс

Тік-ток армія воєнного злочинця, очільника Чечні рамзана кадирова скаржиться на погану ситуацію на фронті й постійні обстріли з боку Збройних сил України.

Становище огидне, дуже. По нас працює БТР, — скаржиться один з кадирівців.

Відеозапис оприлюднив 11 січня Телеграм-канал NEXTA Live.

Згодом кадирівці додали, що ЗСУ, ймовірно, вели вогонь по позиціях мобілізованих росіян.