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Ракурс
Армия кадырова жалуется на обстрелы и отвратительное положение на фронте

Армия кадырова жалуется на обстрелы и отвратительное положение на фронте (ВИДЕО)

11 янв 2023, 13:49
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Тік-ток армія воєнного злочинця, очільника Чечні рамзана кадирова скаржиться на погану ситуацію на фронті й постійні обстріли з боку Збройних сил України.





Становище огидне, дуже. По нас працює БТР, — скаржиться один з кадирівців.

Відеозапис оприлюднив 11 січня Телеграм-канал NEXTA Live.

Згодом кадирівці додали, що ЗСУ, ймовірно, вели вогонь по позиціях мобілізованих росіян.

Источник: Ракурс


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