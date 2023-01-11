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Армія кадирова скаржиться на обстріли і погані справи на фронті
Армія кадирова скаржиться на обстріли і погані справи на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178734-armiya-kadyrova-skarjytsya-na-obstrily-i-pogani-spravy-na-fronti-video.htmlРакурс
Тік-ток армія воєнного злочинця, очільника Чечні рамзана кадирова скаржиться на погану ситуацію на фронті й постійні обстріли з боку Збройних сил України.
Становище огидне, дуже. По нас працює БТР, — скаржиться один з кадирівців.
Відеозапис оприлюднив 11 січня Телеграм-канал NEXTA Live.
Згодом кадирівці додали, що ЗСУ, ймовірно, вели вогонь по позиціях мобілізованих росіян.
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