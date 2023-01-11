Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нацгвардейцы уничтожили танк и четыре БМП рф на Авдеевском направлении

Нацгвардейцы уничтожили танк и четыре БМП рф на Авдеевском направлении (ВИДЕО)

11 янв 2023, 14:20
999

Бійці спеціального призначення Національної гвардії України знищили російський танк та чотири бойові машини піхоти армії рф на Авдіївському напрямку.





Про це повідомила прес-служба Нацгвардії у Телеграм, оприлюднивши відео, на якому зафіксовано окремі фрагменти здійснення ударів по загарбниках.

Сили і засоби Національної гвардії продовжують виконання бойових завдань з відсічі збройної агресії. Найактивніші бойові дії тривають на Донецькому напрямку. Виконують завдання і підрозділи спецпризначення Нацгвардії, — йдеться в повідомленні.

Завдяки ефективній роботі з використанням аеророзвідки та безпілотників, а також взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони захисникам України вдається систематично завдавати удари по позиціях рф і знищувати бронетехніку ворога.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров