Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нацгвардійці знищили танк і чотири БМП рф на Авдіївському напрямку

Нацгвардійці знищили танк і чотири БМП рф на Авдіївському напрямку (ВІДЕО)

11 січ 2023, 14:20
999

Бійці спеціального призначення Національної гвардії України знищили російський танк та чотири бойові машини піхоти армії рф на Авдіївському напрямку.





Про це повідомила прес-служба Нацгвардії у Телеграм, оприлюднивши відео, на якому зафіксовано окремі фрагменти здійснення ударів по загарбниках.

Сили і засоби Національної гвардії продовжують виконання бойових завдань з відсічі збройної агресії. Найактивніші бойові дії тривають на Донецькому напрямку. Виконують завдання і підрозділи спецпризначення Нацгвардії, — йдеться в повідомленні.

Завдяки ефективній роботі з використанням аеророзвідки та безпілотників, а також взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони захисникам України вдається систематично завдавати удари по позиціях рф і знищувати бронетехніку ворога.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів