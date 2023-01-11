Зеленский - Донецкое направление держится, бои продолжаются

Зеленский — Донецкое направление держится, бои продолжаютсяhttps://racurs.ua/n178755-zelenskiy-doneckoe-napravlenie-derjitsya-boi-prodoljautsya.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що бої за Соледар тривають. Незадовго до цього те саме у вечірньому зведенні за 11 січня повідомив український Генштаб.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська пропаганда зараз намагається вдати, що нібито «якась частина Соледара — це якийсь здобуток росії». За його словами, у росії подають це так, що підтримувати мобілізацію.
Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара — майже повністю зруйнованого окупантами міста — це якесь досягнення росії. Вони будуть подавати — і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, 10 січня прес-служба ватажка злочинної ПВК «Вагнера» заявила, що війська найманців нібито оточили українське угруповання в Соледарі.
Але бої продовжуються. Донецький напрямок — тримається. І ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому.