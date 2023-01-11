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Ракурс
Зеленський - Донецький напрямок тримається, бої продовжуються

Зеленський — Донецький напрямок тримається, бої продовжуються

11 січ 2023, 19:35
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Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що бої за Соледар тривають. Незадовго до цього те саме у вечірньому зведенні за 11 січня повідомив український Генштаб.





Президент Володимир Зеленський заявив, що російська пропаганда зараз намагається вдати, що нібито «якась частина Соледара — це якийсь здобуток росії». За його словами, у росії подають це так, що підтримувати мобілізацію.

Зараз держава-терорист та її пропагандисти намагаються вдати, ніби якась частина нашого міста Соледара — майже повністю зруйнованого окупантами міста — це якесь досягнення росії. Вони будуть подавати — і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію і щоб давати надію тим, хто за агресію, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 10 січня прес-служба ватажка злочинної ПВК «Вагнера» заявила, що війська найманців нібито оточили українське угруповання в Соледарі.

Але бої продовжуються. Донецький напрямок — тримається. І ми без перерви навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. І я дякую всім нашим партнерам, які допомагають у цьому.

Джерело: Ракурс


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