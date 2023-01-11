Ракурсhttps://racurs.ua/
Во Львове Дуде устроили овацию, фото - УП
Во Львове Дуде устроили овацию (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n178756-vo-lvove-dude-ustroili-ovaciu-foto-video.htmlРакурс
У Львові президенту Польщі Анджею Дуді 11 січня влаштували овацію.
Лідера Польщі увечері середи помітили в центрі столиці Галичини. Як свідчать фото і відео, як оприлюднили в мережі мешканці Львова, Дуду тепло вітали і скандували: «Дякуємо!».
Анджей Дуда разом зі своїм литовським колегою Гіатусом Науседою 11 січня прибули до Львова на зустріч з Володимиром Зеленським.
Дуда і Зеленський у першій половині дня відвідали також Личаківський цвинтар.
Зеленський і Дуда відвідали Меморіал орлят у Львові, щодо оформлення якого між Варшавою і Києвом роками тривають суперечки, а після того — поховання українських військових.
.