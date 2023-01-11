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Ракурс
У Львові Дуді влаштували овацію, фото - УП

У Львові Дуді влаштували овацію (ФОТО, ВІДЕО)

11 січ 2023, 20:10
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У Львові президенту Польщі Анджею Дуді 11 січня влаштували овацію.





Лідера Польщі увечері середи помітили в центрі столиці Галичини. Як свідчать фото і відео, як оприлюднили в мережі мешканці Львова, Дуду тепло вітали і скандували: «Дякуємо!».

Анджей Дуда разом зі своїм литовським колегою Гіатусом Науседою 11 січня прибули до Львова на зустріч з Володимиром Зеленським.

Дуда і Зеленський у першій половині дня відвідали також Личаківський цвинтар.

У Львові Дуді влаштували овацію, фото - УП

У Львові Дуді влаштували овацію, фото - УП

Зеленський і Дуда відвідали Меморіал орлят у Львові, щодо оформлення якого між Варшавою і Києвом роками тривають суперечки, а після того — поховання українських військових.

Джерело: Ракурс


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