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У Львові Дуді влаштували овацію, фото - УП
У Львові Дуді влаштували овацію (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178756-u-lvovi-dudi-vlashtuvaly-ovaciu-foto-video.htmlРакурс
У Львові президенту Польщі Анджею Дуді 11 січня влаштували овацію.
Лідера Польщі увечері середи помітили в центрі столиці Галичини. Як свідчать фото і відео, як оприлюднили в мережі мешканці Львова, Дуду тепло вітали і скандували: «Дякуємо!».
Анджей Дуда разом зі своїм литовським колегою Гіатусом Науседою 11 січня прибули до Львова на зустріч з Володимиром Зеленським.
Дуда і Зеленський у першій половині дня відвідали також Личаківський цвинтар.
Зеленський і Дуда відвідали Меморіал орлят у Львові, щодо оформлення якого між Варшавою і Києвом роками тривають суперечки, а після того — поховання українських військових.
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