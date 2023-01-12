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Ракурс
На нескольких радиоволнах Донецка сегодня прозвучал украинский язык

На нескольких радиоволнах Донецка сегодня прозвучал украинский язык (ВИДЕО)

12 янв 2023, 15:54
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На кількох радіохвилях тимчасового окупованого російськими військами Донецька сьогодні чули українську мову. Про це у Телеграм 12 січня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





Цього ранку в Донецьку на кількох радіохвилях було чути українську мову. Українські радіостанції починають пробиватись в ефір і це тільки початок! — йдеться у повідомленні СтратКому.

Источник: Ракурс


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