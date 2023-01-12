На кількох радіохвилях Донецька сьогодні чули українську мову

https://racurs.ua/ua/n178768-na-kilkoh-radiohvylyah-donecka-sogodni-chuly-ukrayinsku-movu-video.html

Ракурс

На кількох радіохвилях тимчасового окупованого російськими військами Донецька сьогодні чули українську мову. Про це у Телеграм 12 січня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.