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На кількох радіохвилях Донецька сьогодні чули українську мову
На кількох радіохвилях Донецька сьогодні чули українську мову (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178768-na-kilkoh-radiohvylyah-donecka-sogodni-chuly-ukrayinsku-movu-video.htmlРакурс
На кількох радіохвилях тимчасового окупованого російськими військами Донецька сьогодні чули українську мову. Про це у Телеграм 12 січня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Цього ранку в Донецьку на кількох радіохвилях було чути українську мову. Українські радіостанції починають пробиватись в ефір і це тільки початок! — йдеться у повідомленні СтратКому.
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