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Ракурс
Момент уничтожения позиций рф на фронте показали ВСУ

Момент уничтожения позиций рф на фронте показали ВСУ (ВИДЕО)

12 янв 2023, 16:25
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Момент знищення російських позицій на фронті показав 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.





Військовослужбовці виявили позиції ворога і скинули з дрону боєприпаси.

Источник: Ракурс


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