Момент уничтожения позиций рф на фронте показали ВСУ

https://racurs.ua/n178770-moment-unichtojeniya-poziciy-rf-na-fronte-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Момент знищення російських позицій на фронті показав 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Військовослужбовці виявили позиції ворога і скинули з дрону боєприпаси.