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Момент уничтожения позиций рф на фронте показали ВСУ
Момент уничтожения позиций рф на фронте показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178770-moment-unichtojeniya-poziciy-rf-na-fronte-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Момент знищення російських позицій на фронті показав 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
Військовослужбовці виявили позиції ворога і скинули з дрону боєприпаси.
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