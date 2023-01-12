Ракурсhttps://racurs.ua/
Момент знищення позицій рф на фронті показали ЗСУ
Момент знищення позицій рф на фронті показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178770-moment-znyschennya-pozyciy-rf-na-fronti-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Момент знищення російських позицій на фронті показав 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
Військовослужбовці виявили позиції ворога і скинули з дрону боєприпаси.
.