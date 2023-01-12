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Ракурс
Момент знищення позицій рф на фронті показали ЗСУ

Момент знищення позицій рф на фронті показали ЗСУ (ВІДЕО)

12 січ 2023, 16:25
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Момент знищення російських позицій на фронті показав 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.





Військовослужбовці виявили позиції ворога і скинули з дрону боєприпаси.

Джерело: Ракурс


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