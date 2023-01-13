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Ночь в Соледаре была жаркой, там продолжались ожесточенные бои - Минобороны
Ночь в Соледаре была жаркой, там продолжались ожесточенные бои — Минобороныhttps://racurs.ua/n178803-noch-v-soledare-byla-jarkoy-tam-prodoljalis-ojestochennye-boi-minoborony.htmlРакурс
Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої.
Про це уранці 13 січня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу.
Наші бійці відважно намагаються втримати оборону, — повідомила Маляр.
Наразі Пентагон не підтверджує захоплення Соледара армією рф.
Ми продовжуємо спостерігати інтенсивні та важкі бої навколо Соледару та Бахмута, які, звичайно, відносно близько. Ми не можемо підтвердити будь-яку інформацію про захоплення Соледару російськими військами. Ми дійсно бачили інформацію про це в пресі, зокрема тих сил, які очолювала група Вагнера. Але ми знаємо, що українці продовжують діяти в околицях Соледару. І продовжують відбиватися, — сказав під час брифінгу речник Пентагону Пат Райдер.
ЗСУ відбили напади російських військ біля 17 населених пунктів на Донбасі, повідомляє уранці 13 січня Генштаб у новому фронтовому зведенні.
Раніше про ймовірне захоплення Соледару — передмістя Бахмуту — написали в Інституті вивчення війни.
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