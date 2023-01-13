Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої.

Про це уранці 13 січня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу.

Наразі Пентагон не підтверджує захоплення Соледара армією рф.

Ми продовжуємо спостерігати інтенсивні та важкі бої навколо Соледару та Бахмута, які, звичайно, відносно близько. Ми не можемо підтвердити будь-яку інформацію про захоплення Соледару російськими військами. Ми дійсно бачили інформацію про це в пресі, зокрема тих сил, які очолювала група Вагнера. Але ми знаємо, що українці продовжують діяти в околицях Соледару. І продовжують відбиватися, — сказав під час брифінгу речник Пентагону Пат Райдер.