СБУ задержала охранника российской пыточной, фото: Одесская областная прокуратура

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Колаборанта із Херсона, який співпрацював із російськими загарбниками під час окупації міста, затримали правоохоронці.

Про це сьогодні, 13 січня, повідомляють прес-служби Одеської обласної прокуратури та СБУ.

Поплічником ворога виявився колишній працівник місцевої виправної установи, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками, — зазначають в СБУ. — За це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «исправительной колонии».

Зазначається, що зловмисник добровільно погодився на пропозицію окупантів служити у незаконно створеній загарбниками «ИК «Северная исправительная колония (№ 90)» на посаді інструктора-кінолога з присвоєнням так званого «специального звания прапорщика внутренней службы».

Перебуваючи на цій посаді, забезпечував організацію діяльності кінологічного підрозділу та дресирував службових собак для охорони вказаної колонії, — зазначають у прокуратурі.

До цього об'єкта рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів, більшість з потерпілих були учасниками руху опору.

У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом, — зазначають в СБУ. — Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні.

Під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно», проте співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Його повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111−1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Наразі судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.