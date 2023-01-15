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Рашисты потеряли уже более 115 тыс. человек, скриншот видео

630 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

15 янв 2023, 10:06
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 115 тис. 290 рашистів.





За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб. Про це сьогодні, 15 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 106 танків;
  • 6 тис. 183 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 94 одиниці артилерійських систем;
  • 437 одиниць РСЗВ;
  • 219 одиниць засобів ППО;
  • 286 літаків;
  • 276 гелікоптерів;
  • 1 тис. 872 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 749 крилатих ракет;
  • 17 кораблів/катерів;
  • 4 тис. 846 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 187 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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