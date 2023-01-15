Рашисты потеряли уже более 115 тыс. человек, скриншот видео

https://racurs.ua/n178873-630-rashistov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 115 тис. 290 рашистів.

За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб. Про це сьогодні, 15 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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