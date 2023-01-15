Рашисти втратили вже понад 115 тис. осіб, скріншот відео

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 115 тис. 290 рашистів.

За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб. Про це сьогодні, 15 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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