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Рашисти втратили вже понад 115 тис. осіб, скріншот відео
630 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n178873-630-rashystiv-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення знищили вже близько 115 тис. 290 рашистів.
За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб. Про це сьогодні, 15 січня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 106 танків;
- 6 тис. 183 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 94 одиниці артилерійських систем;
- 437 одиниць РСЗВ;
- 219 одиниць засобів ППО;
- 286 літаків;
- 276 гелікоптерів;
- 1 тис. 872 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 749 крилатих ракет;
- 17 кораблів/катерів;
- 4 тис. 846 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 187 одиниць спеціальної техніки.
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