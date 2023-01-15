454 ребенка стали жертвами российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n178876-454-rebenka-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 454 дитини, ще щонайменше 894 дитини було поранено.
Про це сьогодні, 15 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 429;
- Харківській області — 269;
- Київській області — 117;
- Херсонській області — 83;
- Миколаївській області — 82;
- Запорізькій області — 81;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 55.
Зокрема, вчора, 14 січня, в результаті влучання російської ракети у дев’ятиповерхівку у Дніпрі загинули 15-річна дівчинка. Відомо також про 14 поранених дітей, найменшій — три роки. Пошукові роботи на місці трагедії тривають.
Через російські обстріли й бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновані повністю.