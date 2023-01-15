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В Украине уже более 450 детей стали жертвами российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

454 ребенка стали жертвами российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

15 янв 2023, 11:26
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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення загинули вже 454 дитини, ще щонайменше 894 дитини було поранено.





Про це сьогодні, 15 січня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 429;
  • Харківській області — 269;
  • Київській області — 117;
  • Херсонській області — 83;
  • Миколаївській області — 82;
  • Запорізькій області — 81;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 55.

Зокрема, вчора, 14 січня, в результаті влучання російської ракети у дев’ятиповерхівку у Дніпрі загинули 15-річна дівчинка. Відомо також про 14 поранених дітей, найменшій — три роки. Пошукові роботи на місці трагедії тривають.

Через російські обстріли й бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 337 з них зруйновані повністю.

В Україні вже понад 450 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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