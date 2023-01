В британской разведке считают ключевой оперативной задачей для ВСУ и армии рф формирование резервов

У вихідні тривали інтенсивні бої на напрямках Кремінної та Бахмута.

Станом на 15 січня 2023 року Збройні сили України (ЗСУ) майже напевно утримували позиції в Соледарі, на північ від Бахмуту, попри продовження штурму групою «Вагнера», написали 16 січня у звіті розвідки Великої Британії.

Навколо Кремінної бойові дії характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста Кремінної.

Британці вважають, що за останні шість тижнів і росія, і Україна досягли важких, але обмежених досягнень у різних секторах.

