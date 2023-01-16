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Ракурс
У британській розвідці вважають ключовим оперативним завданням для ЗСУ та армії рф формування резервів

У британській розвідці вважають ключовим оперативним завданням для ЗСУ та армії рф формування резервів

16 січ 2023, 09:44
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У вихідні тривали інтенсивні бої на напрямках Кремінної та Бахмута.





Станом на 15 січня 2023 року Збройні сили України (ЗСУ) майже напевно утримували позиції в Соледарі, на північ від Бахмуту, попри продовження штурму групою «Вагнера», написали 16 січня у звіті розвідки Великої Британії.

Навколо Кремінної бойові дії характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід до околиць міста Кремінної.

Британці вважають, що за останні шість тижнів і росія, і Україна досягли важких, але обмежених досягнень у різних секторах.

У цих обставинах ключовим оперативним завданням для обох сторін є формування частин вільних, боєздатних військ, які зможуть використовувати тактичні успіхи для здійснення операційних проривів.

Джерело: Ракурс


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