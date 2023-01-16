росія хоче протягом півроку перехопити ініціативу на полі бою - ISW

https://racurs.ua/ua/n178900-rosiya-hoche-protyagom-pivroku-perehopyty-iniciatyvu-na-poli-bou-isw.html

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росія хоче протягом півроку перехопити ініціативу на полі бою.

Зусилля керівництва росії щодо створення умов для затяжної війни проти України не виключають підготовку до ймовірних рішучих стратегічних дій у 2023 році — йдеться про можливий черговий великий наступ, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни 16 січня.

Вони відзначають, що Кремль, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних шести місяців, щоб перехопити ініціативу та припинити низку оперативних успіхів України.

За 11 місяців війни, пишуть аналітики ISW, росія не досягла своїх оперативних цілей: їм не вдалося захопити Київ, Луганську та Донецьку області, утримати Харківську область чи Херсон, а ракетні обстріли, спрямовані на енергетичну інфраструктуру, не деморалізували українське суспільство.

Попри невдачі, путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей та змінює фундаментальні підходи у веденні війни. Зокрема, Кремль нарощує як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування військової сили, а путін рецентралізує контроль над військовими операціями в Україні.

Окупанти можуть спробувати провести новий великий наступ у районі Луганської області. За оцінками ISW, російські війська з 2022 року розгортають там додаткові сили та здійснюють інші дії, які можуть свідчити про підготовку до наступальної операції.

Водночас окупанти навряд чи почнуть наступ на півдні України — в Херсонській чи Запорізькій областях. Також для ISW видається малоймовірним наступ росії з території білорусі.

Навіть попри те, що зараз у росії намагаються внести корективи у ведення війни проти України за рахунок активізації мобілізаційних процесів та чергової зміни військового командування, це навряд чи дозволить країні-агресорці виправити наслідки попередніх помилок і досягти успіху найближчим часом.

Ще однією проблемою Кремля є нездатність контролювати інформаційний простір всередині рф, дозволяючи різним провоєнним фракціям боротися за громадську думку і погіршуючи таким чином авторитет міноборони та збройних сил рф, наголошують аналітики Інституту.