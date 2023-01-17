В Украине приватизировали порт «Усть-Дунайск». Фото: storage.agravery.com

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В Україні вперше в історії приватизували морський порт.

Порт «Усть-Дунайськ» в Одеській області продали з аукціону за 201 млн грн. Об'єкт був виставлений на продаж у грудні 2022 року, а стартова ціна становила 60 млн грн. Аукціон проводили онлайн у державній системі «Prozorro. Продажі», у ньому брали участь восьмеро інвесторів. Про це 17 січня повідомила прес-служба Фонду державного майна.

Цей порт відновив роботу 1 квітня 2022 року. Відтоді звідти переправили на експорт 153 тис. т зерна та 58,3 тис. т імпортних споживчих товарів при проєктній спроможності у 4,1 млн т. Це означає, що сьогодні порт працює лише на 5% своїх потужностей.

Новий власник порту після приватизації зможе направляти приватні інвестиції на активізацію діяльності цього морського порту.

Нагадаємо, 17 лютого Верховна Рада схвалила проект постанови про звільнення з посади голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка. ЗМІ повідомляли, що Сенниченко йде з посади нібито через ситуацію з приватизацією київського заводу «Більшовик».