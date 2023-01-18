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Ракурс
Воин ВСУ раскрыл тактику, которую применяют вагнеровцы на фронте

Воин ВСУ раскрыл тактику, которую применяют вагнеровцы на фронте (ВИДЕО)

18 янв 2023, 15:51
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Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, розповідає про тактику, яку застосовують вагнерівці та про те як ЗСУ завдяки наявним силам і засобам зменшує їхню кількість.





Про це повідомляє 18 січня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Телеграм.

Раніше Стратком ЗСУ оприлюднив аналітику «Інституту конфліктології та аналізу росії», згідно з якою, кремль розпочинає 2023 рік із обіцянок досягнення «значних» перемог. Аналітики переконані, що за відсутності необхідних сил і засобів кремль й надалі дотримуватиметься тактики «малих перемог». Тому для російського суспільства будь-яка така перемога висвітлюватиметься як велика перемога.

Источник: Ракурс


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