Воин ВСУ раскрыл тактику, которую применяют вагнеровцы на фронте

https://racurs.ua/n178984-voin-vsu-raskryl-taktiku-kotoruu-primenyaut-vagnerovcy-na-fronte-video.html

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Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, розповідає про тактику, яку застосовують вагнерівці та про те як ЗСУ завдяки наявним силам і засобам зменшує їхню кількість.

Про це повідомляє 18 січня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Телеграм.

Раніше Стратком ЗСУ оприлюднив аналітику «Інституту конфліктології та аналізу росії», згідно з якою, кремль розпочинає 2023 рік із обіцянок досягнення «значних» перемог. Аналітики переконані, що за відсутності необхідних сил і засобів кремль й надалі дотримуватиметься тактики «малих перемог». Тому для російського суспільства будь-яка така перемога висвітлюватиметься як велика перемога.