Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Воїн ЗСУ розкрив тактику, яку застосовують вагнерівці на фронті

Воїн ЗСУ розкрив тактику, яку застосовують вагнерівці на фронті (ВІДЕО)

18 січ 2023, 15:51
999

Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, розповідає про тактику, яку застосовують вагнерівці та про те як ЗСУ завдяки наявним силам і засобам зменшує їхню кількість.





Про це повідомляє 18 січня Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Телеграм.

Раніше Стратком ЗСУ оприлюднив аналітику «Інституту конфліктології та аналізу росії», згідно з якою, кремль розпочинає 2023 рік із обіцянок досягнення «значних» перемог. Аналітики переконані, що за відсутності необхідних сил і засобів кремль й надалі дотримуватиметься тактики «малих перемог». Тому для російського суспільства будь-яка така перемога висвітлюватиметься як велика перемога.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів