В НАТО призвали готовиться к долгой войне

https://racurs.ua/n179001-v-nato-prizvali-gotovitsya-k-dolgoy-voyne.html

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Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що російський диктатор, воєнний злочинець володимир путін готується до довгої війни. На зустрічі очільників оборонних відомств Північноатлантичного альянсу в Брюсселі Джоане закликав НАТО також готуватися до тривалої війни.

Як зауважував генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, небезпечно недооцінювати росію. Путін готується до довгої війни. Він вже мобілізував понад 200 тис. додаткових військових, більшість з яких проходить тренування. Він нарощує російське військове виробництво та отримує більше зброї від інших авторитарних режимів, включно з Іраном, — вказав Джоане.

Заступник Столтенберга наголосив, що цілі путіна змінилися.

Ми маємо бути готові до довготривалого протистояння. 2023 буде складним роком і ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, — додав представник НАТО.

На його думку, мета путіна у війні — захопити контроль над Україною і забрати в українців свободу.

Путін прорахувався в тому, що він недооцінив хоробрість українців, збройних сил та керівництва, єдність та солідарність України, реакцію країн НАТО, — підсумував Джоане.

Нагадаємо, 18 та 19 січня у Брюсселі відбувається засідання посадовців НАТО. Окрему сесію буде присвячено ситуації в Україні. До учасників засідання звернеться головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.