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Ракурс
В Херсонской области растет количество случаев подрыва мирных жителей на минах, фото: «Военная хроника»

На Херсонщине трое жителей подорвались на минах — ОВА

19 янв 2023, 20:11
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На Херсонщині зростає кількість випадків підриву місцевих жителів на російських мінах.





Про це сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, за два дні троє жителів регіону постраждали від вибухонебезпечних предметів:

  • вчора, 18 січня, поблизу села Високе на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався місцевий житель — він отримав поранення. У цей момент чоловік працював на полі;
  • сьогодні поблизу села Червоний Яр на російській міні підірвалися двоє братів, які на полі збирали гільзи. Їх до лікарні доставили військові. Один чоловік помер в медзакладі, за життя іншого борються лікарі.

Жителі Херсонщини, мінна небезпека в області залишається надзвичайно високою! — наголошує Янушевич. — Користуйтеся тільки тими маршрутами та місцями, що вже обстежили сапери. Зараз не потрібну відвідувати лісосмуги, посадки та поля! Це вкрай небезпечно!

У разі виявлення вибухонебезпечного предмета Янушевич закликає в жодному разі не слід чіпати його — слід відійти на безпечну відстань та повідомити про таку знахідку правоохоронців або рятувальників.

Источник: Ракурс


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