США советуют Украине пока отложить запланированное контрнаступление

https://racurs.ua/n179077-ssha-sovetuut-ukraine-poka-otlojit-zaplanirovannoe-kontrnastuplenie.html

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Високопосадовці США радять Україні зачекати з початком масштабного контрнаступу, доки вона не отримає останню партію американської зброї, а її війська не пройдуть відповідне навчання.

Про це на брифінгу в п’ятницю, 20 січня, заявив представник адміністрації президента США. Його слова цитує агенція Reuters.

Переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу відбуваються в контексті гарантування того, щоб українці спочатку приділили достатньо часу навчанню на новітньому озброєнні, наданому американською стороною.

У розмові з невеликою групою журналістів на умовах анонімності посадовець також заявив, що Сполучені Штати дотримуються свого рішення не надавати танки M1 Abrams Україні, оскільки вони дорогі та складні в обслуговуванні.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який брав участь у зустрічі в форматі Рамштайн, привітав повідомлення про нові поставки зброї в Україну. За його словами, ця підтримка дозволить українцям не тільки захиститися від нового наступу з боку росії, але й дозволить розпочати наступальні дії для відвоювання території.

На брифінгу після засідання партнерів України голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі вважає, що витіснити росіян з окупованих територій України військовим шляхом цього року буде дуже важко.

Лінія фронту пролягає від Харкова до Херсона і є більш-менш статичною, за винятком Соледару та Бахмута. Це величезна територія, і багато російських сил, які окупували Україну, залишаються там, — сказав Мілі.

У четвер Сполучені Штати оголосили про виділення Україні додаткових 2,5 млрд дол. військової допомоги. Пакет включатиме більше броні та амуніції.