Власть провела самую массовую эвакуацию больных из Херсона на Львовщину

https://racurs.ua/n179098-vlast-provela-samuu-massovuu-evakuaciu-bolnyh-iz-hersona-na-lvovschinu-foto.html

Ракурс

21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину.

Для цього залучили 26 карет «швидкої». Люди, яких евакуювали, — у безпеці і отримують всю необхідну допомогу. Усі пацієнти — люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг.