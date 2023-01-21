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21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину
Влада провела наймасовішу евакуація хворих із Херсона на Львівщину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n179098-vlada-provela-naymasovishu-evakuaciya-hvoryh-iz-hersona-na-lvivschynu-foto.htmlРакурс
21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину.
Для цього залучили 26 карет «швидкої». Люди, яких евакуювали, — у безпеці і отримують всю необхідну допомогу. Усі пацієнти — люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг.
Дякую фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області. Також дякую «Лікарі без кордонів» за супровід людей з Херсонщини на Львівщину, — написав у своїх соцмережах голова Львівської ОВА Максим Козицький.
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