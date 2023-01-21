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Ракурс
21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину

Влада провела наймасовішу евакуація хворих із Херсона на Львівщину (ФОТО)

21 січ 2023, 15:55
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21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину.





Для цього залучили 26 карет «швидкої». Люди, яких евакуювали, — у безпеці і отримують всю необхідну допомогу. Усі пацієнти — люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг.

21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину

Дякую фахівцям Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф та їхнім колегам з Польщі, які оперативно зустріли пацієнтів та скерували на подальше лікування у медзаклади нашої області. Також дякую «Лікарі без кордонів» за супровід людей з Херсонщини на Львівщину, — написав у своїх соцмережах голова Львівської ОВА Максим Козицький.

21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину

21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину

21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину

21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину

21 січня відбулась наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину

Джерело: Ракурс


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