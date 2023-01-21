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Ракурс
Кремль создает информационные условия для затяжной войны в Украине— ISW

Кремль создает информационные условия для затяжной войны в Украине — ISW

21 янв 2023, 16:20
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Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО у Москві для посилення російської підтримки військових дій та подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози Москві.





Інші висновки американського Інституту вивчення війни у звіті за 21 січня:

  • група «Вагнера» намагається уявити себе як ефективну паралельну військову структуру, тим самим все частіше опиняючись паразитичною воєнізованою організацією;
  • прагнення пригожина до юридичного визнання «Вагнера» може спровокувати подальший розкол у російському уряді;
  • російські та українські війська продовжували наступальні операції в районі Сватового та Кремінної;
  • російські війська продовжили наступ на лінії фронту на Донеччині;
  • окупанти у Запорізькій області все ще готуються до оборонної операції у довгостроковій перспективі;
  • мобілізація у рф продовжуються, попри численні заяви про офіційне її завершення.

Источник: Ракурс


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