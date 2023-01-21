Кремль создает информационные условия для затяжной войны в Украине— ISW

https://racurs.ua/n179099-kreml-sozdaet-informacionnye-usloviya-dlya-zatyajnoy-voyny-v-ukraine-isw.html

Ракурс

Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО у Москві для посилення російської підтримки військових дій та подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози Москві.

Інші висновки американського Інституту вивчення війни у звіті за 21 січня: