Кремль створює інформаційні умови для затяжної війни в Україні - ISW

https://racurs.ua/ua/n179099-kreml-stvoruie-informaciyni-umovy-dlya-zatyajnoyi-viyny-v-ukrayini-isw.html

Ракурс

Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО у Москві для посилення російської підтримки військових дій та подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози Москві.

Інші висновки американського Інституту вивчення війни у звіті за 21 січня: