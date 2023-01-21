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Кремль створює інформаційні умови для затяжної війни в Україні - ISW
Кремль створює інформаційні умови для затяжної війни в Україні — ISWhttps://racurs.ua/ua/n179099-kreml-stvoruie-informaciyni-umovy-dlya-zatyajnoyi-viyny-v-ukrayini-isw.htmlРакурс
Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО у Москві для посилення російської підтримки військових дій та подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози Москві.
Інші висновки американського Інституту вивчення війни у звіті за 21 січня:
- група «Вагнера» намагається уявити себе як ефективну паралельну військову структуру, тим самим все частіше опиняючись паразитичною воєнізованою організацією;
- прагнення пригожина до юридичного визнання «Вагнера» може спровокувати подальший розкол у російському уряді;
- російські та українські війська продовжували наступальні операції в районі Сватового та Кремінної;
- російські війська продовжили наступ на лінії фронту на Донеччині;
- окупанти у Запорізькій області все ще готуються до оборонної операції у довгостроковій перспективі;
- мобілізація у рф продовжуються, попри численні заяви про офіційне її завершення.
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