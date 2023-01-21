В ОП прогнозируют следующий «Рамштайн» авиационным

https://racurs.ua/n179115-v-op-prognoziruut-sleduuschiy-ramshtayn-aviacionnym.html

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Нова зустріч у «форматі Рамштайн» відбудеться у середині лютого.

В Офісі президента очікують, що на ній йтиметься про постачання Україні літаків.

Заступник голови ОП Андрій Сибіга 21 січня в ефірі єдиного телемарафону назвав майбутню зустріч «авіаційним Рамштайном».

На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, нинішній «Рамштайн» створить нову реальність. Ми можемо його неофіційно назвати «бронетанковим Рамштайном». І ми теж дуже сподіваємось, що наступний «Рамштайн» буде авіаційний, — наголосив Сибіга.

Нагадаємо, що 20 січня партнери України не змогли домовитися про постачання Україні німецьких танків Leopard. За підсумками восьмого «Рамштайну» також офіційно поки що не йдеться про поставки Україні далекобійних ракет і авіації.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, частину пакетів військової допомоги оголошували не публічно, він також повідомив, що готується навчання українських військових на танках Leopard.