Последствия российского обстрела, фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n179119-rashisty-obstrelyali-molochnokonservnyy-kombinat-v-kupyanske-foto.html

Ракурс

Російські загарбники минулої доби завдали удари по Куп’янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини.

Про це сьогодні, 22 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські обстріли завдали, зокрема, таких руйнувань:

у Куп’янську пошкоджено молочноконсервний комбінат та два приватні будинки;

у Вовчанську зруйновано приватні забудови;

у селі Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.

Також в області триває гуманітарне розмінування — за добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв.

Водночас від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці.