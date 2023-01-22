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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Олег Синєгубов

Рашисти обстріляли молочноконсервний комбінат у Куп’янську (ФОТО)

22 січ 2023, 09:51
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Російські загарбники минулої доби завдали удари по Куп’янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини.





Про це сьогодні, 22 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські обстріли завдали, зокрема, таких руйнувань:

  • у Куп’янську пошкоджено молочноконсервний комбінат та два приватні будинки;
  • у Вовчанську зруйновано приватні забудови;
  • у селі Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.

Також в області триває гуманітарне розмінування — за добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв.

Водночас від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці.

Вчора в с. Кам’янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості, — зазначив Синєгубов.

Наслідки російського обстрілу, фото: Олег Синєгубов

Джерело: Ракурс


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