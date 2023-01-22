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Наслідки російського обстрілу, фото: Олег Синєгубов
Рашисти обстріляли молочноконсервний комбінат у Куп’янську (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n179119-rashysty-obstrilyaly-molochnokonservnyy-kombinat-u-kup-yansku-foto.htmlРакурс
Російські загарбники минулої доби завдали удари по Куп’янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини.
Про це сьогодні, 22 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Російські обстріли завдали, зокрема, таких руйнувань:
- у Куп’янську пошкоджено молочноконсервний комбінат та два приватні будинки;
- у Вовчанську зруйновано приватні забудови;
- у селі Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.
Також в області триває гуманітарне розмінування — за добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв.
Водночас від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці.
Вчора в с. Кам’янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості, — зазначив Синєгубов.
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