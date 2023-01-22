Российские оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

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Ракурс

Російські загарбники намагаються атакувати позиції українських військових на чотирьох напрямках фронту.

Зараз ворог зосередив основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Крім того, росіяни намагаються безуспішно атакувати на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. Оборонятися противник змушений на Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 22 січня.

Авіація Повітряних сил протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів.

За інформацією командування, окупанти зазнають великих втрат. Так, у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими росіянами. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

Зазначається, що протягом 22 січня противник завдав п’ять авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару — по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Було здійснено понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі наголосили, що залишається високою загроза авіаційних та ракетних ударів російської федерації по цивільних об'єктах в Україні.

Нагадаємо, журналіст Андрій Цаполієнко повідомив, що 21 січня у Кадіївці Луганської області були знищені база та польовий шпиталь окупантів. Під уламками будівель перебувають сотні російських військових.