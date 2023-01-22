Знищені база та шпиталь окупантів на Луганщині. Фото: Андрій Цаплієнко

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Українські військові завдали нового потужного удару по ворожих позиціях.

У Кадіївці Луганської області 21 січня були знищені база та польовий шпиталь окупантів. Під уламками будівель перебувають сотні російських найманців. Про це 22 січня журналіст Андрій Цаплієнко написав у Телеграм.

За інформацією пропагандистських ресурсів, польовий шпиталь росіян розміщувався на території колишнього профілакторію машинобудівного заводу. Окупанти заявляють, що у будівлю обстріляли з реактивних систем залпового вогню HIMARS й було знищено близько 200 окупантів.

А так звана влада самопроголошеної ЛНР заявила, що в будівлю потрапило не менше шести ракет. У соцмережах пишуть, що у госпіталі лікували бойовиків кадирова.

У Генеральному штабі Збройних сил України не коментували заяви окупантів.

Нагадаємо, у Макіївці високоточними ударами була знищена будівля ПТУ, де перебували російські солдати. Командування збройних сил рф приховує реальні цифри ліквідованих загарбників. Розвідка перехопила розмову окупантів, які обговорювали як із будівлі макіївського ПТУ вивезли аж 12 вантажівок «Камаз» із трупами.